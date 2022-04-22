Минобороны РФ показало на видео пуск ракет «Калибр» по военным объектам Украины с фрегата в Черном море

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22 апреля 2022, 11:52

Запуск крылатой ракеты «Калибр», facebook.com/mod.mil.rus/ / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео пуск крылатых ракет «Калибр» по украинским военным объектам с фрегата в Черном море. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны публикует видео пуска “Калибров” по военным объектам Украины. Высокоточный удар четырьмя крылатыми ракетами был нанесен с борта фрегата из акватории Черного моря», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее в пятницу, в Центральном военном округе сделали заявление, согласно которому армия РФ в ходе второго этапа специальной операции на Украине должна установить полный контроль над Донбассом.