ЦВО: армия России в ходе второго этапа спецоперации на Украине должна установить полный контроль над Донбассом

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22 апреля 2022, 11:25

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации в ходе второго этапа специальной операции на Украине должна установить полный контроль над Донбассом. Об этом, как информирует Telegram-канал «RT на русском», заявили в Центральном военном округе.

«Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом, сообщает замкомандующего Центрального военного округа. Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ, добавил он», — пишет TG-канал.

Фамилия военного в процитированной публикации не приведена.

Ранее сегодня сообщалось, что силы РФ ликвидировали крылатыми ракетами «Калибр» до батальона личного состава войск Украины с вооружением в районе станции Мелиоративное.