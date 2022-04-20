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20 апреля 2022, 08:57

Айден Аслин и Шон Пиннер, фото: паблик "Народные новости" во Вконтакте

Собрано достаточное количество свидетельств участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине. Автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников убежден: заявления лидеров стран НАТО, что их государства не являются участниками конфликта на Украине, не являются правдой.

Эксперт в эфире радио Sputnik напомнил, как США со своими союзниками по альянсу накачивают Украину оружием. Сергей Колясников также отметил, что западные страны комплексно помогают Украине - в дистанционном режиме разведывательной информацией, используя дроны и спутники, иностранные инструкторы обучают украинских солдат. "... солдаты стран НАТО не нажимают на курок, в танках не едут, но страны НАТО участвуют на стороне Украины", - говорит Сергей Колясников.

Эксперт напомнил про интервью британского наемника, которое взял популярный британский журналист Грэм Филлипс. В этом интервью пленный британский наемник признается в преступлениях "Азова" (в отношении боевиков "Азова" в России возбуждены уголовные дела) против мирного населения, рассказывает о нацизме на Украине.

Родственники одного из сдавшихся в плен на Украине подданного Великобритании Шона Пиннера заявили, что он служил в рядах ВСУ по контракту в соответствии с законом.