Собрано достаточное количество свидетельств участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине. Автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников убежден: заявления лидеров стран НАТО, что их государства не являются участниками конфликта на Украине, не являются правдой.
Эксперт в эфире радио Sputnik напомнил, как США со своими союзниками по альянсу накачивают Украину оружием. Сергей Колясников также отметил, что западные страны комплексно помогают Украине - в дистанционном режиме разведывательной информацией, используя дроны и спутники, иностранные инструкторы обучают украинских солдат. "... солдаты стран НАТО не нажимают на курок, в танках не едут, но страны НАТО участвуют на стороне Украины", - говорит Сергей Колясников.
Эксперт напомнил про интервью британского наемника, которое взял популярный британский журналист Грэм Филлипс. В этом интервью пленный британский наемник признается в преступлениях "Азова" (в отношении боевиков "Азова" в России возбуждены уголовные дела) против мирного населения, рассказывает о нацизме на Украине.
Родственники одного из сдавшихся в плен на Украине подданного Великобритании Шона Пиннера заявили, что он служил в рядах ВСУ по контракту в соответствии с законом.