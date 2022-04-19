WarGonzo показали фоторепортаж с мариупольской «Азовстали» перед штурмом

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19 апреля 2022, 17:46

Азовсталь, прилегающие районы, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Военные корреспонденты проекта WarGonzo представили читателям обширный фоторепортаж внешнего облика мариупольского завода «Азовсталь». Снимки представил фотокорреспондент КП.ру Владимир Веленгурин.

Как отметил в комментарии Семён Пегов, прилегающие непосредственно к заводу мариупольские дома напомнили пейзаж центра Грозного в 1995 году. «Кучи кирпича и бетона и разбитые в хлам машины. Постоянно гремит тяжёлая артиллерия. Всего в километре отсюда люди выходят из подвалов погреться», − рассказывает военкор. Местные собирают эмоциональные силы на то, чтобы рассказывать журналистам о жизни в непосредственной близости от передовой.

Как отметил ранее глава ДНР Денис Пушилин, украинские националисты, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, оружие не сложат.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские силы сегодня-завтра «полностью заберут» металлургический комбинат «Азовсталь», расположенный на территории города Мариуполя.