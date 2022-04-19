Глава ДНР Пушилин: украинские националисты, которые находятся на «Азовстали» в Мариуполе, оружие не сложат

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19 апреля 2022, 11:55

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Украинские националисты, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, оружие не сложат. Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, высказал руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Пушилин считает, что националисты, находящиеся на "Азовстали" в Мариуполе, оружие не сложат», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее во вторник министерство обороны Российской Федерации предложило украинским силам на предприятии «Азовсталь» с 12:00 по московскому времени прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться.