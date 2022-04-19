Минобороны России предложило украинским силам на «Азовстали» с 12:00 мск прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться

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19 апреля 2022, 11:14

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации предложило украинским силам, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, с 12:00 по московскому времени прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате “Азовсталь”, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 (мск) 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — говорится в процитированном посте.

Отмечается, что российская сторона гарантирует сохранение жизней всем, кто сдастся.

Как сообщалось ранее во вторник, руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что стоит задача освободить «Азовсталь» в кратчайшие сроки.