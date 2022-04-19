Кадыров: российские силы сегодня-завтра «полностью заберут» комбинат «Азовсталь» в Мариуполе

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19 апреля 2022, 13:02

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Российские силы сегодня-завтра «полностью заберут» металлургический комбинат «Азовсталь», расположенный на территории города Мариуполя. С соответствующим заявлением выступил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира и стабильности в Украинской республике. Сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью „Азовсталь“ <...> сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам», — говорится в аудиосообщении, появившемся в Telegram-канале Кадырова.

Ранее во вторник сообщалось, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал причиной специальной операции Москвы на Украине самодовольство западных государств после завершения Второй мировой.