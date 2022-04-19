Аргументы Недели Политика 13+

Кадыров: российские силы сегодня-завтра «полностью заберут» комбинат «Азовсталь» в Мариуполе

, 13:02

Кадыров: российские силы сегодня-завтра «полностью заберут» комбинат «Азовсталь» в Мариуполе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Российские силы сегодня-завтра «полностью заберут» металлургический комбинат «Азовсталь», расположенный на территории города Мариуполя. С соответствующим заявлением выступил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира и стабильности в Украинской республике. Сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью „Азовсталь“ <...> сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам», — говорится в аудиосообщении, появившемся в Telegram-канале Кадырова.

Ранее во вторник сообщалось, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал причиной специальной операции Москвы на Украине самодовольство западных государств после завершения Второй мировой.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика