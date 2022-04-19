Лавров назвал причиной спецоперации России на Украине самодовольство стран Запада после окончания Второй мировой

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19 апреля 2022, 12:41

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал причиной специальной операции Москвы на украинской территории самодовольство западных государств после завершения Второй мировой. Об этом информирует ТАСС.

«Причина российской специальной операции на Украине заключается в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны», — процитирован глава дипломатического ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Лавров отметил, что начинается новая фаза операции РФ, которая осуществляется с 24 февраля.