Сергей Лавров: на Украине начинается следующая фаза спецоперации России

На украинской территории начинается следующая фаза специальной операции, которую с 24 февраля осуществляет Российская Федерация. Соответствующее заявление во время беседы с журналистами телевизионного канала India Today сделал Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.
«На Украине начинается следующая фаза спецоперации — Лавров в интервью India Today», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале «RT на русском».
Как сообщалось ранее во вторник, руководитель МИД отметил, что Москва не собирается менять режим в соседней стране. По словам Сергея Лаврова, у украинского народа должна быть свобода выбора.