Сергей Лавров: на Украине начинается следующая фаза спецоперации России

Аргументы Недели → Политика 13+

19 апреля 2022, 12:21

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

На украинской территории начинается следующая фаза специальной операции, которую с 24 февраля осуществляет Российская Федерация. Соответствующее заявление во время беседы с журналистами телевизионного канала India Today сделал Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

«На Украине начинается следующая фаза спецоперации — Лавров в интервью India Today», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее во вторник, руководитель МИД отметил, что Москва не собирается менять режим в соседней стране. По словам Сергея Лаврова, у украинского народа должна быть свобода выбора.