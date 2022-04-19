Глава МИД России Сергей Лавров: Москва не собирается менять режим на Украине

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19 апреля 2022, 12:07

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Москва не собирается менять режим на Украине. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Лавров: Москва не собирается менять режим на Украине, у народа должна быть свобода выбора», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также глава МИД отметил, что нельзя всерьез обсуждать заявления действующего украинского президента Владимира Зеленского. Он, по словам Сергея Лаврова, постоянно меняет свою точку зрения.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова указала, что США в ситуации вокруг Украины уже занимаются прямым подстрекательством.