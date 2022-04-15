Политолог Соломонов сомневается, что Эрдоган откликнется на просьбу жены Медведчука помочь в освобождении политика

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15 апреля 2022, 17:53 Источник: "Экономика сегодня"

Оксана Марченко, фото: скриншот из видео/YouTube.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли станет заниматься судьбой украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, как того просит его жена Оксана Марченко. Такое мнение высказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог, кандидат политических наук Владимир Соломонов.

В среду, после задержания Медведчука сотрудниками СБУ, Оксана Марченко записала обращения к президенту Украины Зеленскому с требованием освободить ее мужа и президенту Турции Эрдогану с просьбой посодействовать этому процессу. Она назвала действия украинских властей «проявлением терроризма». По ее мнению, турецкий президент — единственный независимый политик, который может повлиять на Киев.

Комментируя обращение Марченко к Эрдогану, политолог Владимир Соломонов предположил, что президент Турции вряд ли серьезно отнесется к подобной просьбе.

«Эрдоган не желает вмешиваться в украинский кризис, у него своих дел по горло. Да, турецкий президент предложил использовать Стамбул как место для переговоров России и Украины, но это его максимум. Возможно, конечно, он попробует решить этот вопрос, связаться с Зеленским, чтобы как-то укрепить свой авторитет и действительно выставить себя самым независимым политиком. Но это, наверное, маловероятно», – заявил эксперт.