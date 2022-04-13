Среди украинских морских пехотинцев, которые сдались в плен в городе Мариуполе, оказались британцы. Об этом информирует RT.
«Среди украинских морпехов, сдавшихся в плен в Мариуполе, оказались британцы. Об этом сообщил RT источник в силовых структурах», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-аккаунте телеканала.
Отмечается, что в числе плененных британцев — 28-летний уроженец Ноттингема Эслин Эйдин Даниэль Джон, командовавший минометной батареей, и Пиннер Шаун, задержанный при попытке прорвать окружение.
Ранее сегодня сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не стал вслед за американским лидером Джо Байденом заявлять о «геноциде» на Украине и назвал русский и украинский народ братскими.