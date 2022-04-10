Аргументы Недели В мире 13+

Sabah: Турция создаст новую авиакомпанию для перевозки на свои курорты российских туристов

, 19:26 Источник: "Интерфакс"

Sabah: Турция создаст новую авиакомпанию для перевозки на свои курорты российских туристов
Фото: pixabay.com

В условиях санкций, которые привели по сути к блокировке российских международных авиаперевозок, турецкие власти, чтобы не лишиться туристов из РФ, планируют создать новую авиакомпанию, которая станет выполнять чартерные рейсы на курорты страны. Об этом в воскресенье сообщила газета Sabah.

Издание пишет, что украинский конфликт привел к проблемам в туристическом секторе Турции. Чтобы не терять российский рынок, правительство утвердило «трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ». Речь идет, в том числе о создании в ближайшее время новой авиакомпании, благодаря которой можно будет привлечь дополнительно порядка миллиона туристов. Предполагается, что новый авиаперевозчик будет базироваться в Анталье.

Помимо этого авиакомпания Turkish Airlines представит блоки мест для российских туроператоров.

«По мнению властей, с учетом рейсов Pegasus Airlines, некоторых российских авиакомпаний и блоков мест в Турцию удастся привлечь не менее 2 млн путешественников из России», - пишет издание.

Ранее пресс-служба Ростуризма сообщила, что Египет, Турция и Тунис по-прежнему ждут российских туристов. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Минобороны России заявило о подготовке Киевом акций с массовым уничтожением гражданских лиц в ЛНР, для обвинения в этом ВС РФ

Официальный Киев при поддержке ряда стран Запада продолжает подготовку чудовищных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике, с целью дальнейшего обвинения в этом Вооружённых сил Российской Федерации и формирований ЛНР. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Политика

Политика

Джо Байден и Нарендра Моди проведут виртуальную встречу 11 апреля

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой планируют обсудить ряд вопросов, в частности, борьбу с пандемией COVID-19, климатический кризис, укрепление мировой экономики, а также поддержание открытого и основанного на правилах международного порядка с целью укрепления безопасности, демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.