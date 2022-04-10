Sabah: Турция создаст новую авиакомпанию для перевозки на свои курорты российских туристов

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10 апреля 2022, 19:26 Источник: "Интерфакс"

Фото: pixabay.com

В условиях санкций, которые привели по сути к блокировке российских международных авиаперевозок, турецкие власти, чтобы не лишиться туристов из РФ, планируют создать новую авиакомпанию, которая станет выполнять чартерные рейсы на курорты страны. Об этом в воскресенье сообщила газета Sabah.

Издание пишет, что украинский конфликт привел к проблемам в туристическом секторе Турции. Чтобы не терять российский рынок, правительство утвердило «трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ». Речь идет, в том числе о создании в ближайшее время новой авиакомпании, благодаря которой можно будет привлечь дополнительно порядка миллиона туристов. Предполагается, что новый авиаперевозчик будет базироваться в Анталье.

Помимо этого авиакомпания Turkish Airlines представит блоки мест для российских туроператоров.

«По мнению властей, с учетом рейсов Pegasus Airlines, некоторых российских авиакомпаний и блоков мест в Турцию удастся привлечь не менее 2 млн путешественников из России», - пишет издание.

Ранее пресс-служба Ростуризма сообщила, что Египет, Турция и Тунис по-прежнему ждут российских туристов.