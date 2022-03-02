Туристы из России по-прежнему могут наслаждаться зарубежным отдыхом

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2 марта 2022, 14:27 Александр Саргин

Фото: 9111.ru

Египет, Турция и Тунис подтвердили, что по-прежнему ждут туристов из нашей страны, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма.

На состоявшейся накануне встрече главы ведомства Зарины Догузовой с министром туризма Туниса Мохамедом Моэз Бельхасеном рассматривался вопрос о развитии туристических контактов и увеличении турпотока из России.

После переговоров, которые провела Догузова с министрами туризма Египта и Турции — Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем, последние заверили, что заинтересованы в сотрудничестве и готовности принимать российских туристов, создавая безопасные и комфортные условия для отдыха.

Напомним, что 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В ответ на это США, Евросоюз и еще некоторые страны закрыли для России небо и прервали поставки гражданских самолетов. Москва ответила на это зеркально, запретив полеты европейских перевозчиков через свою территорию. Несмотря на вышеперечисленные мероприятия, заинтересованные в российских туристах страны не прекратили выдачу виз.