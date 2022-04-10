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Столтенберг: НАТО продолжит укрепление на восточном фронте из-за растущей военной активности России

, 07:27 Источник: ТАСС

Столтенберг: НАТО продолжит укрепление на восточном фронте из-за растущей военной активности России
Йенс Столтенберг, фото: Zheng Huansong/globallookpress.com

НАТО планирует наращивать военное укрепление на восточном фронте из растущей военной активности России, заявляет генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью в британской газете The Sunday Telegraph. 

По его словам, НАТО находится на пути «фундаментальной трансформации». На данный момент на восточных границах расположено около 40 тыс. военных, сообщается, что их число ещё будет увеличиваться — точный вид «долгосрочной адаптации НАТО» будет обсужден на саммите в Мадриде в июне текущего года, заявляет Столтенберг.

Также генсек НАТО назвал такие решения по развертыванию постоянных вооруженных сил «новой нормальностью для европейской безопасности».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

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