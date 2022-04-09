Зеленский предлагает Китаю, Индии и Турции стать гарантами безопасности Украины

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9 апреля 2022, 14:22 Источник: ТАСС

В. Зеленский, фото из соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Индии и Китаю предлагают присоединиться к списку гарантов безопасности Украины.

В интервью индийскому телеканалу Republic TV президент Украины сказал, что киевские власти в настоящее время заинтересованы в гарантах безопасности.

"Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции", - сказал президент Украины и выразил мнение, что Индия при желании присоединится к списку гарантов безопасности.

Он отметил, что Индия - очень могущественное государство мира, и Украина будет рада пригласить это государство.

Зеленский в очередной раз повторил в этом интервью, что готов в любой момент встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным один на один и обсудить с ним любые темы.