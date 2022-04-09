Зеленский предлагает Китаю, Индии и Турции стать гарантами безопасности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Индии и Китаю предлагают присоединиться к списку гарантов безопасности Украины.
В интервью индийскому телеканалу Republic TV президент Украины сказал, что киевские власти в настоящее время заинтересованы в гарантах безопасности.
"Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции", - сказал президент Украины и выразил мнение, что Индия при желании присоединится к списку гарантов безопасности.
Он отметил, что Индия - очень могущественное государство мира, и Украина будет рада пригласить это государство.
Зеленский в очередной раз повторил в этом интервью, что готов в любой момент встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным один на один и обсудить с ним любые темы.