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Зеленский заявил, что готов в любое время встретиться с Путиным и обсудить с ним любые темы

, 12:28

Зеленский заявил, что готов в любое время встретиться с Путиным и обсудить с ним любые темы
Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в любое время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить с ним любые темы. Об этом информирует ТАСС.

«Владимир Зеленский заявил, что Индия и Китай могут присоединиться к списку гарантов безопасности Украины. Зеленский также в очередной раз повторил, что готов в любой момент встретиться с Владимиром Путиным и обсудить с ним любые темы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, TG-канал WarGonzo написал, что Народная милиция ДНР зачистила от украинских сил более 70% территории порта Мариуполя.

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Политика

Александр Тихонов о заявлении Маркку Хаапасалми: Его задача – подавать Елене Вяльбе пальто на совете FIS

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы Елена Вяльбе переизбиралась в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS)на выборах в мае. Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, резко раскритиковал такое заявление Маркку Хаапасалми. «Хаапасалми был чемпионом мира? Нет? Пусть для начала научится на лыжах бегать. Его задача – подавать Вяльбе пальто на совете FIS. Когда она приходит, он должен снимать ее пальто, а когда Елена Валерьевна уходит, подавать. На большее он не способен.»

Политика