Зеленский заявил, что готов в любое время встретиться с Путиным и обсудить с ним любые темы

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9 апреля 2022, 12:28

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в любое время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить с ним любые темы. Об этом информирует ТАСС.

«Владимир Зеленский заявил, что Индия и Китай могут присоединиться к списку гарантов безопасности Украины. Зеленский также в очередной раз повторил, что готов в любой момент встретиться с Владимиром Путиным и обсудить с ним любые темы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, TG-канал WarGonzo написал, что Народная милиция ДНР зачистила от украинских сил более 70% территории порта Мариуполя.