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Telegram-канал WarGonzo: Народная милиция ДНР зачистила от украинских сил свыше 70% территории порта Мариуполя

, 12:09

Telegram-канал WarGonzo: Народная милиция ДНР зачистила от украинских сил свыше 70% территории порта Мариуполя
Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Народная милиция ДНР зачистила от украинских сил свыше 70% территории порта города Мариуполя. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал WarGonzo.

«Нам удалось проехать в эпицентр боев за Мариуполь. Передовые подразделения 5-й бригады НМ ДНР не просто зашли в Мариупольский порт, донбасские подразделения не только зашли на территорию морской гавани — по нашим данным, им уже удалось зачистить более 70% порта», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела поставок вооружений Украине из запасов бундесвера.

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