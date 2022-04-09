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Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Германия достигла предела поставок оружия Украине из запасов бундесвера

, 11:34

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Германия достигла предела поставок оружия Украине из запасов бундесвера
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, www.imago-images.de / globallookpress.com

ФРГ достигла предела поставок оружия Украине из запасов бундесвера. Об этом заявила Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии.

«Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела», — отметила глава военного ведомства в ходе интервью изданию Augsburger Allgemeine.

Ламбрехт уточнила, что Берлин отказываться от помощи Киеву не намерен. По словам министра, немецкая промышленность может осуществлять поставки украинской стороне «напрямую».

Как сообщалось ранее в субботу, Минобороны РФ указало на то, что Украина готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

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