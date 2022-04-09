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9 апреля 2022, 13:21

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Народная милиция ДНР подтвердила, что военные республики взяли под контроль более 70% территории морского порта Мариуполя. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале НМ.

О том, что бойцам ДНР удалось зачистить от украинских сил свыше 70% порта, некоторое время назад проинформировал проект WarGonzo.

«Военнослужащие ДНР освободили более 70% территории морского порта города Мариуполя», — говорится в посте, размещенном в TG-канале Народной милиции.

Как сообщалось ранее в субботу, глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела поставок вооружений Киеву из запасов бундесвера.