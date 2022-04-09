Народная милиция ДНР подтвердила, что военные республики взяли под контроль более 70% территории морского порта Мариуполя. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале НМ.
О том, что бойцам ДНР удалось зачистить от украинских сил свыше 70% порта, некоторое время назад проинформировал проект WarGonzo.
«Военнослужащие ДНР освободили более 70% территории морского порта города Мариуполя», — говорится в посте, размещенном в TG-канале Народной милиции.
Как сообщалось ранее в субботу, глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела поставок вооружений Киеву из запасов бундесвера.