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В Литве мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс не разрешит отмечать окончание Второй мировой войны 9 мая

, 11:02 Источник: Интерфакс

В Литве мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс не разрешит отмечать окончание Второй мировой войны 9 мая
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, фото с сайта мэра

В Литве мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс не разрешит в этом году отмечать окончание Второй мировой войны 9 мая.

Мэр столицы Литвы предупредил, что городское самоуправление не будет выдавать разрешения на мероприятия, приуроченные к 9 мая, которые обычно проводятся на Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским воинам.

"Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая", - цитирует Шимашюса BNS. Как отметил мэр Вильнюса, он постарается не допустить проведения пророссийских "политические манифестации" во время, когда на Украине продолжается спецоперация Вооруженных сил РФ.

Шимашюс подчеркнул, что в этом году городские власти намерены быть внимательнее к соблюдению законов.
В России День победы празднуют 9 мая. Западные страны отмечают окончание Второй мировой войны 8 мая.

Сейм Латвии  7 апреля принял в окончательном чтении законопроект – 9 мая теперь это день памяти погибшим на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал постыдным это Латвии решение. 

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