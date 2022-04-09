В Литве мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс не разрешит отмечать окончание Второй мировой войны 9 мая

В Литве мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс не разрешит в этом году отмечать окончание Второй мировой войны 9 мая.
Мэр столицы Литвы предупредил, что городское самоуправление не будет выдавать разрешения на мероприятия, приуроченные к 9 мая, которые обычно проводятся на Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским воинам.
"Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая", - цитирует Шимашюса BNS. Как отметил мэр Вильнюса, он постарается не допустить проведения пророссийских "политические манифестации" во время, когда на Украине продолжается спецоперация Вооруженных сил РФ.
Шимашюс подчеркнул, что в этом году городские власти намерены быть внимательнее к соблюдению законов.
В России День победы празднуют 9 мая. Западные страны отмечают окончание Второй мировой войны 8 мая.
Сейм Латвии 7 апреля принял в окончательном чтении законопроект – 9 мая теперь это день памяти погибшим на Украине.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал постыдным это Латвии решение.