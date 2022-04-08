Представитель Кремля Песков назвал постыдным решение парламента Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал постыдным решение латвийского парламента объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине. Об этом информирует ТАСС.
«Песков назвал постыдным решение сейма Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине и выразил надежду, что, несмотря на это, латвийцы будут помнить историю и хранить ее в своем сердце», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.
Согласно законопроекту, утвержденному сеймом, 9 мая станет в прибалтийской республике траурным днем, будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия.
Как сообщалось ранее в пятницу, Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса.