Представитель Кремля Песков назвал постыдным решение парламента Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине

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8 апреля 2022, 14:31

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал постыдным решение латвийского парламента объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине. Об этом информирует ТАСС.

«Песков назвал постыдным решение сейма Латвии объявить 9 мая днем памяти погибших на Украине и выразил надежду, что, несмотря на это, латвийцы будут помнить историю и хранить ее в своем сердце», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Согласно законопроекту, утвержденному сеймом, 9 мая станет в прибалтийской республике траурным днем, будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия.

Как сообщалось ранее в пятницу, Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса.