Парламент Латвии постановил, что 9 мая объявлен днем памяти погибшим на Украине

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

7 апреля 2022, 22:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 7 апреля, Сейм Латвии принял в окончательном чтении законопроект – 9 мая теперь это день памяти погибшим на Украине.

В чем цель данного законопроекта?

Привлечь внимание латвийского общества к событиям на Украине, к спецоперации России, и проявить солидарность с украинцами. Вот потому в этом году 9 мая объявлен днем погибшим на Украине.

В этот день на зданиях столицы Латвии и других городах должны быть вывешены государственные флаги Латвии в траурном оформление, а на здании Сейма, и на башне Рижского замка должны быть украинские флаги в траурном оформлении.

Правительством Латвии дано распоряжение, чтобы самоуправления не выдавали разрешения для организаций различных мероприятий около памятника Освободителям Риги от нацизма.

Иными словами, праздник, который отмечают со слезами на глазах и поминают своих погибших родственников в ВОВ – не состоится.

Как оказалось, не все партии и депутаты Сейма голосовали – «за»! Причина против была объяснена… Комментарии Балтийскому бюро «АН» экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Не все голосовали – «за». Я голосовала – против. Почему выбрали день – 9 мая. Много лет к памятнику ходят люди, которые почитают память своим ушедшим: идут и русские, и латыши, и украинцы, и белорусы, и иностранцы… Они благодарят тех, кто боролся с нацизмом. Почему выбрали именно 9 мая? Я понимаю, что скоро выборы в парламент, понимаю, что партии готовы на многое, что правящие просто и слышать не хотят о 9 мая. А мне интересно, наша правящая верхушка спросила у самих украинцев – хотят ли они в этот день приходить к памятнику Освободителям и возлагать цветы? Я уверена, что там могут быть и «маленькие» мероприятия, и песни, и «100 гр»… Хотят ли они всего этого? Можно же было утвердить другое число. Я не понимаю, зачем сознательно провоцировать людей разных национальностей! Почему же нам всем не жить спокойно и дружно!?»