Госдеп США выделил восточноевропейским и кавказским медиа 4,2 миллиона долларов

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8 апреля 2022, 10:46

фото: pixabay.com

Государственный департамент США предлагает журналистам из стран Восточной Европы и Южного Кавказа денежные средства на «укрепление независимой журналистики». За грант в размере 3,5 миллиона долларов нужно побороться.

Одна из причин поддержи США журналистов из стран Восточной Европы и Южного Кавказа — спецоперация России на Украине. Грант учреждён с целью борьбы с дезинформацией и «внешними источниками влияния», которые хотят «манипулировать» независимыми СМИ, - передаёт RT.

Ещё один грант в размере 470 тысяч долларов выделен на обучение молодых журналистов в Венгрии. Как говорят эксперты, в настоящее время Америке крайне важно изменить общественное мнение жителей стран постсоветского пространства о России, и гранты независимым медиа — один из наиболее эффективных способов достичь этой цели.