Писатель Игорь Мальцев: в ООН России нанесли «шакалий укус»

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8 апреля 2022, 10:10

флаг ООН, Marc Engelhardt/imago stock&people

Работа ООН без России не имеет смысла. Такое мнение выразил писатель, журналист Игорь Мальцев. 7 апреля стало известно о принятом решении России досрочно прекратить свои полномочия в Совете по правам человека ООН.

Генассамблея ООН ранее проголосовала за приостановку работы России в Совете по правам человека, за это выступили 93 страны, против – 24, воздержались 58 государств.

Мальцев напомнил, что Россия, как правопреемница СССР, является страной – учредителем ООН. По мнению эксперта, Россия - страна-победительница, "поэтому ее невозможно из ООН удалить, потому что тогда все это рухнет и не имеет смысла".

"И таким образом мировая история после 1945 года превратится в свою полную противоположность. Но так как они не могут этого сделать, то начинаются такие "шакальи укусы": где-нибудь Россию все-таки ущипнуть", – сказал Мальцев в эфире радио Sputnik.

Писатель обратил внимание, что западные страны сейчас не хотят воспринимать получаемую от России информацию о преступлениях украинских нацистов против российских военных и мирных жителей Украины.

По словам эксперта, "чтобы оперировать в той парадигме, когда выключены практически все альтернативные источники информации и вещатели, которые зачистили еще до всяких операций, нужно работать. ... нужно фиксировать, нужно документировать такие вещи, нужно открывать дела, чтобы это не было потом голословным". Мальцев напомнил, что Нюрнберг показал необходимость четкой документации всех преступлений.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин 7 апреля в Донецке провел совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими военными и националистами в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ДНР, ЛНР и Украины.