РФ прекращает досрочно свои полномочия в СПЧ ООН с 7 апреля

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7 апреля 2022, 20:46

ООН, MFA Russia/ Globallookpress.com

Сегодня, 7 апреля, стало известно о принятом решении России досрочно прекратить свои полномочия в Совете по правам человека ООН. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при Организации Геннадий Кузьмин.

«Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Генассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) приняла резолюцию о приостановке участия Российской Федерации в Совете по правам человека. Документ был подготовлен рядом стран, среди которых значатся Латвия, Украина и США.

Кузьмин подчеркнул, что Москва расценивает данное решение, как неправомерный и политизированный шаг.