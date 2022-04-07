В Генассамблее ООН одобрили резолюцию о приостановке участия РФ в Совете по правам человека

Аргументы Недели → Политика 13+

7 апреля 2022, 19:57

ООН, MFA Russia/ Globallookpress.com

Генассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) приняла резолюцию о приостановке участия Российской Федерации в Совете по правам человека. Документ был подготовлен рядом стран, среди которых значатся Латвия, Украина и США.

Как отметили журналисты агентства «Говорит Москва», в тексте подчёркивается, что Генассамблея оставляет возможность «пересмотреть вопрос в случае необходимости».

Журналистам пояснили принцип работы запрета в офисе председателя Генассамблеи ООН. После принятия сегодняшней резолюции Россия оставляет за собой место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что исключение России из Совета ООН по правам человека немыслима, работа этого органа не будет полноценной.

Напомним, в середине марта стало известно, что в Совете по правам человека при президенте Российской Федерации отметили заинтересованность представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве материалами, касающимися нарушений солдатами ВСУ и участниками террористических вооруженных группировок Украины. Специалисты намерены направить информацию в головной офис.