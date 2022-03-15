СПЧ: представительство УВКБ при ООН рассмотрит материалы о нарушениях и преступлениях со стороны ВСУ и нацбатов

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15 марта 2022, 16:00

УВКБ ООН, MFA Russia/ Globallookpress.com

В Совете по правам человека при президенте Российской Федерации отметили заинтересованность представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве материалами, касающимися нарушений солдатами ВСУ и участниками террористических вооруженных группировок Украины. Специалисты намерены направить информацию в головной офис.

Чиновники продолжают рассылать материалы с данными о нарушении прав человека украинскими вооруженными формированиями, включая террористические группировки. В большинстве случаев реакция остается технической и сдержанной. Однако, есть и подвижки в направлении объективной оценки.

«Вместе с тем, материалами заинтересовались в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве и выразили намерение направить их в головной офис», − значится в сообщении от пресс-службы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.

Отметим, руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее сам начал направлять за рубеж подробные данные о нарушениях прав человека на Украине и в Донбассе ВСУ и нацбатами. В сопроводительном обращении чиновник отмечает, что мировые СМИ и неправительственные организации опираются в своем освещении событий в Донбассе и на Украине на потоки непроверенных сообщений, поэтому международная общественность видит «искаженную картину».

Например, западному зрителю и читателю не позволяют видеть настоящие преступные деяния украинской армии и группировок радикалов, которых Киев приравнял к ВСУ.

«Вот что оставляют после себя украинские каратели! Уходя, они расстреливали жилые дома в Мелитополе!» − пишет с мест военкор Танай Чолханов.

Или политолог Владимир Прокопенко, написавший о вчерашней трагедии в Донецке: «Вчера украинские войска выпустили тактическую ракету «Точка У» прямо по центру Донецка. Ракета была заряжена кассетными бомбами и направлена на жилой квартал, погибли мирные жители. А с начала этой войны, с 2014 года, от таких обстрелов умерли больше 15 тысяч жителей Донбасса. Больше 200 детей. Не считая сожжённых заживо 50 антифашистов в Одессе».

И таких сюжетов в западных СМИ вы не найдете. Ради преодоления этого барьера лжи и старается СПЧ.

Письма сотрудники направляют в адрес западных деятелей персонально. Есть среди адресатов Совет Европы, Европарламент, посольства зарубежных государств в России, ведущие мировые СМИ, правозащитные организации и другие.

Ранее глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев осудил попытки украинских военных прикрываться мирным населением и призвал международные организации обратить внимание на такие действия, которые должны рассматриваться как военные преступления.