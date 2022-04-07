Глава СКР Александр Бастрыкин прибыл в Донецк и провел совещание по расследованию военных преступлений Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

7 апреля 2022, 13:13

фото с сайта СКР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в четверг в Донецк и провел на Донбассе выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими военными и националистами в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ДНР, ЛНР и Украины.

В распоряжении СКР имеется информация в отношении 59 войсковых частей, установлены четыре новых командира Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам мирного населения в 2018, 2020 и 2021 годах.

По данным СКР, это командир 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Зенченко О.В., командир 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Иванов И.В., командир 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Луценко А.Д. и командир 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Шаповалов Г.М. Все они заочно привлечены в качестве обвиняемых.

На совещании также отмечено, что следствие располагает данными о причастности командиров запрещенного в России нацбатальона «Азов» Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих на территории Харьковской области. Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно). Принимаются меры к их розыску и аресту.

Установлена причастность командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. к гибели и ранениям мирных граждан в результате прицельного пуска ракеты из комплекса «Точка-У» в Ворошиловском районе Донецка. Ему также заочно предъявлено обвинение по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).