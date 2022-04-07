НМ ДНР: украинские военные и бойцы «Азова» подожгли с целью провокации корабль «Донбасс» в порту Мариуполя

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7 апреля 2022, 09:31

Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Украинские военные и бойцы националистического формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации) подожгли с целью провокации корабль «Донбасс» в порту города Мариуполя. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.

В Telegram-канале НМ появилось экстренное заявление, где говорится, что после поджога турецкого судна “Азбург”, которое действует под флагом Доминиканской Республики, украинские силы «осуществили очередную провокацию». В сообщении указывается, что противник поджег корабль управления «Донбасс».

«В настоящее время на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление. Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов», — отметила Народная милиция.

Ранее сегодня сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Североатлантического альянса обеспечить Киев вооружением.