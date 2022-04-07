Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО обеспечить Украину вооружением

Аргументы Недели → Политика 13+

7 апреля 2022, 09:13

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Attila Husejnow / globallookpress.com

Дмитрий Кулеба, занимающий должность министра иностранных дел Украины, призвал государства, являющиеся членами Североатлантического альянса, обеспечить бывшую советскую республику вооружением. Об этом информирует ТАСС.

«Моя повестка очень простая, в ней только три пункта — это оружие, оружие и оружие», — процитирован Кулеба в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

По словам дипломата, союзникам Украины нужно обеспечить ее «всем, в чем она нуждается».

Как сообщалось ранее в четверг, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в блок страны не должны различать между поставками Киеву оборонительных и наступательных вооружений.