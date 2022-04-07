Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО обеспечить Украину вооружением

Дмитрий Кулеба, занимающий должность министра иностранных дел Украины, призвал государства, являющиеся членами Североатлантического альянса, обеспечить бывшую советскую республику вооружением. Об этом информирует ТАСС.
«Моя повестка очень простая, в ней только три пункта — это оружие, оружие и оружие», — процитирован Кулеба в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.
По словам дипломата, союзникам Украины нужно обеспечить ее «всем, в чем она нуждается».
Как сообщалось ранее в четверг, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в блок страны не должны различать между поставками Киеву оборонительных и наступательных вооружений.