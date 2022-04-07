Йенс Столтенберг: страны НАТО не должны различать между поставками Украине оборонительного и наступательного оружия

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7 апреля 2022, 08:57

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, John Macdougall / globallookpress.com

Государства, которые входят в состав Североатлантического альянса, не должны различать между поставками Украине оборонительного и наступательного оружия. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Генсек НАТО считает, что страны альянса не должны различать между поставками на Украину оборонительных и наступательных вооружений», — процитирован Столтенберг в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, командир действующего на стороне Киева «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что подразделение не будет брать в плен российских солдат на Украине.