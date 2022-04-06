Командир «Грузинского легиона» Мамулашвили заявил, что подразделение не будет брать в плен российских солдат на Украине

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6 апреля 2022, 16:52

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Командир действующего на стороне Киева «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что подразделение не будет брать в плен солдат РФ на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Да, мы у них связываем руки и ноги — я говорю сейчас про российских солдат. Мы их в плен брать не будем», — процитирован Мамулашвили в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс не видит признаков пересмотра Россией свои планов по Украине. По словам Столтенберга, блок должен усиливать оборону и готовить длительные санкции.