Столтенберг: НАТО не видит признаков, что Россия пересмотрела планы по Украине, поэтому альянс должен готовить длительные санкции

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6 апреля 2022, 16:35

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Andreas Gora / globallookpress.com

НАТО не видит признаков того, что Российская Федерация пересмотрела свои планы по Украине, поэтому Североатлантический альянс должен готовить длительные санкции. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не видит признаков, что РФ пересмотрела планы по Украине, поэтому альянс должен усиливать оборону и готовить длительные санкции», — процитировал Столтенберга Telegram-канал ТАСС.

Также генсек отметил, что блок в своей будущей стратегической концепции учтет украинский кризис и рост мощи Китая.

Как сообщалось ранее в среду, глава американского Госдепа Энтони Блинкен указал, что Соединенные Штаты и их союзники скоро поставят Киеву «по десять противотанковых комплексов» на каждый российский танк на Украине.