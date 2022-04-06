Блинкен: США и их союзники скоро поставят Киеву «по десять противотанковых комплексов» на каждый российский танк на Украине

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6 апреля 2022, 16:15

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, IMAGO/JAKUB KOFLUK/FOTONEWS / globallookpress.com

Соединенные Штаты и страны, которые являются союзниками Вашингтона, скоро поставят Киеву «по десять противотанковых комплексов» на каждый российский танк на Украине. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил Энтони Блинкен, глава американского Государственного департамента.

«Блинкен заявил, что США и их союзники вскоре поставят Киеву "по десять противотанковых комплексов" на каждый российский танк на Украине», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что Берлин направляет украинской стороне все оружие из запасов бундесвера, которое можно оперативно поставить.