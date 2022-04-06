Олаф Шольц: Германия направляет Украине все оружие из запасов бундесвера, которое можно оперативно поставить

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6 апреля 2022, 15:02

Канцлер Германии Олаф Шольц, Michael Kappeler / globallookpress.com

Германия направляет Украине все вооружение из запасов бундесвера, которое в состоянии оперативно поставить. С соответствующим заявлением выступил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Шольц сказал, что Германия направляет Украине все оружие из запасов бундесвера, которое можно оперативно поставить», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Как напоминает агентство, некоторое время назад министерство иностранных дел ФРГ указало на то, что на складах армии страны едва ли остались вооружения, которые можно отправить Киеву.

Ранее сегодня сообщалось, что ЕС продолжит предоставлять Украине оружие. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.