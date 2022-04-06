Боррель: Евросоюз продолжит поставлять оружие Украине, несмотря на призывы отказаться от этого

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6 апреля 2022, 12:44

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель, Jonas Roosens / globallookpress.com

Европейский союз продолжит поставлять Украине вооружения, несмотря на призывы отказаться от этого. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике.

«Евросоюз продолжит поставлять оружие на Украину, несмотря на призывы отказаться от такой политики», — процитирован Боррель в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов заявил членам Молодежного парламента, что им придется надеть шинели, если не получится выполнить задачи российской специальной операции на украинской территории.