Зюганов заявил членам Молодежного парламента, что им придется надеть шинели, если не удастся выполнить задачи операции на Украине

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6 апреля 2022, 12:12

Депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Геннадий Зюганов заявил членам Молодежного парламента, что им придется надеть шинели, если не удастся выполнить задачи российской специальной операции на территории Украины. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете безопасности — демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели», — процитировал Зюганова Telegram-канал агентства.

Как сообщалось ранее в среду, политический эксперт Сергей Марков спрогнозировал, что через несколько дней в Донбассе может разгореться «грандиозное сражение» между армией России и Вооруженными силами Украины.