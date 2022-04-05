НМ ДНР: украинские националисты в порту Мариуполя, понимая близость своего поражения, уничтожают иностранные суда

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5 апреля 2022, 13:39

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Находящиеся в порту Мариуполя украинские националисты, понимая близость своего поражения, уничтожают иностранные суда. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.

«Украинские националисты, удерживающие мариупольский порт, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а также находящихся в нем иностранных судов», — говорится в экстренном заявлении Народной милиции, появившемся в ее Telegram-канале.

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Как сообщалось ранее сегодня, спикер министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины провели для западных СМИ под Киевом постановочную съемку мирных жителей, якобы погибших от рук российских военных.