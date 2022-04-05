Конашенков: ВСУ провели для западных СМИ под Киевом постановочную съемку мирных жителей, якобы погибших от рук военных России

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5 апреля 2022, 11:46

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины осуществили для западных СМИ под Киевом постановочную съемку мирных жителей, якобы погибших от рук российских военных. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, накануне вечером в селе Мощун, которое расположено в 23 километрах северо-западнее Киева, украинской стороной «была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ».

«Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах», — добавил Конашенков.

Ранее во вторник сообщалось, что армия России ликвидировала с помощью высокоточного вооружения центр подготовки украинских сил специальных операций, который использовался для размещения наемников.