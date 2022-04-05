Армия РФ уничтожила высокоточным оружием центр подготовки украинских сил спецопераций, использовавшийся для размещения наемников

Аргументы Недели → В мире 13+

5 апреля 2022, 11:28

Запуск ракеты, facebook.com/mod.mil.rus/ / globallookpress.com

Армия Российской Федерации ликвидировала с помощью высокоточного вооружения центр подготовки украинских сил специальных операций, который использовался для размещения наемников. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС РФ высокоточным оружием уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций, использовавшийся для размещения наемников», — процитировал заявление военного ведомства Telegram-канал ТАСС.

Также в Минобороны рассказали, что высокоточными ракетами были ликвидированы еще четыре украинских хранилища топлива.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что Украину, преобразившуюся ментально в Третий рейх, постигнет та же судьба.