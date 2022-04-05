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Замглавы Совбеза РФ Медведев: Украину, преобразившуюся ментально в Третий рейх, постигнет та же судьба

, 11:05

Замглавы Совбеза РФ Медведев: Украину, преобразившуюся ментально в Третий рейх, постигнет та же судьба
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Украину, которая преобразилась ментально в Третий рейх, ждет та же судьба. С соответствующим прогнозом в своем Telegram-канале выступил Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации.

Чиновник отметил, что «пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх».

«Не стоит удивляться, что, преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней, Украину его же судьба и постигнет», — предрек автор публикации.

Как сообщалось ранее во вторник, Дмитрий Медведев указал, что ради очернения России националисты, действующие на территории соседнего государства, готовы убивать представителей украинского гражданского населения.

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