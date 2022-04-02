Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал в этом году увеличить поставки газа в Италию

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2 апреля 2022, 20:29 Источник: "Интерфакс-Азербайджан"

Во время встречи Алиева и Ди Майо в Баку, фото с сайта президента Азербайджана.

Азербайджан в 2022 году увеличит поставки газа в Италию. Об этом заявил в субботу президент страны Ильхам Алиев во время встречи в Баку с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

«Азербайджан является основным торговым партнером Италии на Южном Кавказе, 95% торговли Италии с Южным Кавказом приходится на Азербайджан. Цифры очень хорошие, почти $10 млрд в прошлом году. Уверен, что в этом году данный показатель увеличится за счет роста поставок азербайджанского газа в Италию», — приводит слова Алиева «Интерфакс-Азербайджан».

По словам президента Азербайджана, в настоящее время страна занимает третье место среди поставщиков в Италию газа и первое — по поставкам нефти.

30 марта премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых, по словам пресс-службы Кремля, получил «пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран».