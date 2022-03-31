Премьер Италии Драги: Рим видят в качестве гаранта безопасности и Украина, и Россия

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31 марта 2022, 15:06 Источник: ТАСС

флаг Италии, pixabay.com

Премьер-министр Италии Марио Драги днем в четверг, 31 марта, назвал положительным фактором, что страну видят в качестве гаранта безопасности как власти Украины, так и руководство Российской Федерации.

Соответствующую информацию Драги предоставил сегодня в рамках пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с Москвой нейтральный статус, но Киеву нужны гарантии безопасности, которые должны дать иностранные государства. В этом качестве Украина видит членов Совбеза ООН, ФРГ, Израиль, Канаду, Турцию, а также Италию.