Военный эксперт Коротченко: «Мирное соглашение с Украиной будет не просто ошибкой, это будет предательством»

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31 марта 2022, 11:01 Источник: ОСН

Игорь Коротченко, фото из соцсети

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине, который прошли в Турции в Стамбуле. Коротченко считает, что мирное соглашение будет предательством, и Россия должна выполнить все поставленные цели спецоперации.

«Послушал я Мединского, и вот что скажу. Мирное соглашение с Украиной будет не просто ошибкой, это будет предательством. Хасавюрт-2 и Брестский мир вместе взятые, только гораздо хуже», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

«Специальная военная операция должна быть доведена до полного разгрома Украины, а потом – капитуляция нацистского режима. И новый Нюрнбергский трибунал – над главными украинскими военными преступниками», — уверен Игорь Коротченко.

Впервые за последние годы украинские власти выразили готовность договариваться с Россией, заявил в среду глава делегации на переговорах Владимир Мединский. По его словам, на переговорах в Стамбуле Украина в письменном виде зафиксировала «свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных добрососедских отношений с Россией».