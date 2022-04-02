Минфин Украины оценил траты страны за месяц боевых действий в 10 млрд долларов

Аргументы Недели → В мире 13+

2 апреля 2022, 19:15 Источник: РБК

Украинская военная техника под Харьковом, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallook.com

Министерство финансов Украины представило расчеты, во что обходятся стране участие в боевых действиях. Траты за месяц составляют порядка 10 млрд долларов. Эта цифра была озвучена в субботу на совещании президента Украины с экономическим блоком и членами правительства, говорится в сообщении пресс-службы офиса Владимира Зеленского.

На совещании также обсуждалось состояние украинской экономики в настоящее время, ее перспективы, и источники финансирования - в частности, суммы поступающих в бюджет налогов и помощь от зарубежных стран. Среди обсуждавшихся вопросов был, кроме того, переход на упрощенную систему налогообложения и обеспечение горючим предстоящей посевной кампании.

По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году ВВП Украины упадет на 10%, а ее экономику ожидает рецессия. В то же время, мировая экономика продолжит рост, несмотря на украинский кризис.