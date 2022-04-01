SZ: Германия планирует выслать сотрудников посольства России, как ранее Бельгия и Нидерланды

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1 апреля 2022, 21:21 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Власти ФРГ намерены выслать из республики "значительное число" сотрудников дипломатических представительств России. В пятницу о планах Берлина в отношении российских дипломатов написала публикацию газета Süddeutsche Zeitung.​​​​

По информации издания, германские власти могут последовать примеру Бельгии и Нидерландов, которые недавно выслали около 20 сотрудников российских диппредставительств.

Причиной такого решения является тот факт, что их подозревают в работе на спецслужбы РФ. В правительстве ФРГ, как пишет газета, обсуждаются различные варианты.

Окончательное решение должно быть принято по взаимному согласию федеральной канцелярией, МИД и МВД страны, но пока это невозможно. В правительстве ФРГ существуют разногласия по смыслу этого действия.

Политический директор в МИД ФРГ Тьёрвен Бельман обсуждала со своими коллегами из стран G7 в начале этой недели "пакет решений" в отношении России, который также может включать отзыв аккредитаций у сотрудников посольства России.

МИД ФРГ заявил, что правительство координирует со своими партнерами дальнейшие меры, которые могут быть приняты в качестве реакции на проведение спецоперации России на Украине.

Как стало известно, первый секретарь посольства России в Болгарии был объявлен в пятницу персоной нон грата, ему дали 72 часа, чтобы покинуть страну.