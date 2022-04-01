Болгария объявила первого секретаря посольства России персоной нон-грата

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1 апреля 2022, 21:16 Источник: ТАСС

Ilya Galakhov/GlobalLookPress.com

Первый секретарь посольства России в Болгарии был объявлен в пятницу персоной нон грата, ему дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Об этом сообщил ТАСС советник-посланник Филипп Воскресенский.

Первый секретарь посольства России в Софии был объявлен персоной нон-грата. Причиной послужили подозрения о «деятельности, несовместимой со своим дипломатическим статусом», однако доказательства предоставлены не были, об этом заявил собеседник ТАСС.

Ранее власти Болгарии объявили десять российских дипломатов персонами нон-грата.