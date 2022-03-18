Власти Болгарии объявили десять российских дипломатов персонами нон грата

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18 марта 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Болгарии, pixabay.com

Десять российских дипломатов были объявлены в Болгарии persona non grata. Соответствующие данные предоставили журналистам днем в пятницу, 18 марта, сотрудники посольства России в этой стране.

Работники дипмиссии, отвечая сегодня днем на вопрос представителей средств массовой информации, действительно ли российских дипломатов объявили нежелательными лицами на территории Болгарии, подчеркнули, что подтверждают эти сообщения.

Напомним, в конце января правительство Германии объявило сотрудника российского консульства в Мюнхене персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже.