Президент Турции Эрдоган запланировал переговоры с президентом России Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни.
В воскресенье во время участия в международном форуме Doha forum представитель и главный советник турецкого лидера Ибрагим Калын рассказал, что Эрдоган общался с Путиным по украинской теме и намерен еще раз поговорить с президентом России в ближайшие дни.
Эрдоган 25 марта провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали ситуацию на местах и переговоры делегаций Украины и России. По данным канцелярии турецкого лидера, Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он еще раз подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины.
Эрдоган в первые дни спецоперации России на Украине предлагал выступить посредником между Российской Федерацией и Украиной.