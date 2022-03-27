Президент Турции Эрдоган запланировал переговоры с президентом России Путиным в ближайшие дни

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27 марта 2022, 12:41

Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/XinHua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни.

В воскресенье во время участия в международном форуме Doha forum представитель и главный советник турецкого лидера Ибрагим Калын рассказал, что Эрдоган общался с Путиным по украинской теме и намерен еще раз поговорить с президентом России в ближайшие дни.

Эрдоган 25 марта провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали ситуацию на местах и переговоры делегаций Украины и России. По данным канцелярии турецкого лидера, Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он еще раз подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины.

Эрдоган в первые дни спецоперации России на Украине предлагал выступить посредником между Российской Федерацией и Украиной.